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«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов Aviasales

Компания «Аэрофлот» и её дочернее предприятие «Победа» попытались снизить комиссию на сервисе Aviasales. Однако поисковик билетов не пошел на новые условия, в результате чего российскому авиаперевозчику пришлось расторгнуть контракт с партнёром.
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов Aviasales

Сервис Aviasales занимался подбором и покупкой билетов для клиентов в компаниях. Отечественный авиаперевозчик решил уменьшить сумму комиссионных для поисковика билетов, чтобы снизить стоимость услуг для пользователей. Однако сервис Aviasales не пошел на условия сделки, что привело к расторжению контракта с «Аэрофлотом» и его дочерним предприятием.

Официально поисковик билетов перестанет предоставлять услуги от имени российского перевозчика с 1 мая 2020 года. Пока не понятно, кто остался в выигрыше и скажется ли данная ситуация на стоимости билетов. Возможно «Аэрофлот» найдет другого партнера, у которого будет более умеренный аппетит. Об этом сообщает интернет-портал «Info Reactor».

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:17

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