Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные органы





Вирусологи уже несколько месяцев не могли понять, какой вред наносит SARS-CoV-2 другим органам, помимо легких. Хотя дыхательная система является эпицентром, охват болезни может распространяться на сердце и кровеносные сосуды, почки, кишечник и мозг. Исследователи из США сообщают, что патоген самокопируется после попадания в носоглотку, поражая близлежащие клетки. При ослабленном иммунитете вирус проникает в трахею и альвеолы, значительно повышая риск летального исхода.Дело в том, что борьба организма с COVID-19 приводит к дефициту кислорода, который осложняется пневмонией и синдромом острой дыхательной недостаточности. В большинстве смертельных исходов цитокиновая буря приводила к наполнению легких жидкостью, лейкоцитами и остатками мертвых клеток. Кроме того, у 20% скончавшихся отмечались признаки повреждения миокарда, аритмия, а также проблемы с свертыванием крови. В более редких случаях наблюдалась почечная недостаточность, инсульт, цирроз печени и конъюнктивит.