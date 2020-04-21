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Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные органы

Американские эпидемиологи из Йельского университета выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные органы. Медики систематизировали этот процесс с помощью данных от госпиталей по всему миру.

Вирусологи уже несколько месяцев не могли понять, какой вред наносит SARS-CoV-2 другим органам, помимо легких. Хотя дыхательная система является эпицентром, охват болезни может распространяться на сердце и кровеносные сосуды, почки, кишечник и мозг. Исследователи из США сообщают, что патоген самокопируется после попадания в носоглотку, поражая близлежащие клетки. При ослабленном иммунитете вирус проникает в трахею и альвеолы, значительно повышая риск летального исхода.

Дело в том, что борьба организма с COVID-19 приводит к дефициту кислорода, который осложняется пневмонией и синдромом острой дыхательной недостаточности. В большинстве смертельных исходов цитокиновая буря приводила к наполнению легких жидкостью, лейкоцитами и остатками мертвых клеток. Кроме того, у 20% скончавшихся отмечались признаки повреждения миокарда, аритмия, а также проблемы с свертыванием крови. В более редких случаях наблюдалась почечная недостаточность, инсульт, цирроз печени и конъюнктивит.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:11

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