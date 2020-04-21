Xiaomi представила бюджетный электросамокат с ресурсом в 30 километров





Новое детище Xiaomi сильно отличается от предшественника. Электросамокат оборудован небольшим экраном на руле, который предоставляет всю информацию о транспорте в режиме реального времени. Xiaomi Electric Scooter 1S весит всего 12,5 килограмм, но имеет весьма приличный ресурс. На полном заряде электросамокат проезжает до 30 километров пути. Однако пользователь может выбрать один из трех режимов: энергосберегающий, обычный и спортивный. Максимальный вес водителя не должен превышать 100 килограммов. В спортивном режиме транспортное средство достигает скорости в 25 километров в час, но ресурс аккумуляторной батареи значительно сокращается.В Китае Xiaomi Electric Scooter 1S стоит от 280 долларов. Пока нет информации о поставках электросамоката в Россию, поэтому желающим приобрести оригинальный транспорт придется заказывать товар из Поднебесной.