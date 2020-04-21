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В Москве мошенники продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи рублей

Введение карантинных мер позволило мошенникам использовать новые методы обмана. В пресс-службе МВД сообщают, что злоумышленники в Москве продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи рублей.
В Москве мошенники продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи рублей

Сотрудники столичной полиции обнаружили в соцсетях объявления, которые предлагали купить электронные пропуска для перемещения по Москве. В правоохранительных органах призвали москвичей не доверять мошенникам, не оформлять денежные переводы на неизвестные счета и не делится конфиденциальными данными. В случае выявления злоумышленников, соотечественников просят сообщать об этом в Дежурную часть территориального органа внутренних дел.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова говорит, что киберполиция будет проявлять бдительность и отслеживать случаи сетевого обмана. Известно, что с середины апреля в столице и Подмосковье начинает действовать система QR-пропусков для передвижения на общественном и личном транспорте. Специальный код также необходим для поездок на работу и в личных целях, помимо посещения медицинских учреждений.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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