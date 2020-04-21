«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты Милявской

По словам телеведущей, она была шокирована, узнав о том, что коллега по шоу-бизнесу стала настолько стройной. Поклонники принялись обсуждать в комментариях изменения во внешности Лолиты Милявской, похвалив ее за старания. Многие отмечали, что теперь знаменитость стала лучше Ольги Бузовой. Сама артистка разделила положительные эмоции фолловеров и добавила, что коллега отлично выглядит. Судя по всему, у звезды «Дома-2» появился новый пример для подражания. Несмотря на карантин и закрытые салоны красоты, экс-супруга Александра Цекало самостоятельно ухаживает за собой, а на днях она покрасила волосы в домашних условиях.Внешность Бузовой также слегка изменилась, поскольку певица сама постриглась, хоть это было заданием в ходе онлайн-баттла с блогером Гусейном Гасановым. За прямые эфиры ведущую раскритиковала Ксения Собчак, которая невзлюбила времяпровождение коллеги на карантине.