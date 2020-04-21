АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты Милявской

Ольга Бузова находится в восторге от похудения Лолиты Милявской. В Сети появилось совместное видео звезд, на котором заметно преображение певицы.
«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты Милявской

По словам телеведущей, она была шокирована, узнав о том, что коллега по шоу-бизнесу стала настолько стройной. Поклонники принялись обсуждать в комментариях изменения во внешности Лолиты Милявской, похвалив ее за старания. Многие отмечали, что теперь знаменитость стала лучше Ольги Бузовой. Сама артистка разделила положительные эмоции фолловеров и добавила, что коллега отлично выглядит. Судя по всему, у звезды «Дома-2» появился новый пример для подражания. Несмотря на карантин и закрытые салоны красоты, экс-супруга Александра Цекало самостоятельно ухаживает за собой, а на днях она покрасила волосы в домашних условиях.

Внешность Бузовой также слегка изменилась, поскольку певица сама постриглась, хоть это было заданием в ходе онлайн-баттла с блогером Гусейном Гасановым. За прямые эфиры ведущую раскритиковала Ксения Собчак, которая невзлюбила времяпровождение коллеги на карантине.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России сняли ограничения на экспорт…
Корпорация Brabham Automotive представила автомобиль, способный "ехать вверх…
«Я перестала здесь думать»: Наталья Еприкян рассказала о времяпровождении на карантине в…
Ученые из Нью-Йорка объяснили, почему мужчины хуже женщин переносят…
В Сети показали "постаревший" первый состав "Мстителей"…
Режиссер Иван Щеголев скончался от осложнений, вызванных…
«Аэрофлот» расторг контракт с поисковиком билетов…
Трое россиян стали заложниками пиратов на борту судна у берегов…
Медики выяснили, каким образом COVID-19 воздействует на разные…
Полиция Рязани сняла клип о самоизоляции на песню группы «Король и…
Xiaomi представила бюджетный электросамокат с ресурсом в 30…
Жители Великобритании обсуждают планы принца Чарльза использовать навоз в качестве…
Эксперты рассказали, где можно помыть автомобиль во время…
«Да она просто шикарна»: Ольга Бузова высказалась о похудении Лолиты…
Миллиарды смартфонов лишились возможности отслеживать распространение…
Борис Гребенщиков посвятил песню самоизоляции, призывая "не выходить за…
В Чечне были замечены федеральные…
В Сети рассказали о свалке машин в США, ставшей "раем для…
«Карантин накрыл по полной»: Ксению Собчак заподозрили в алкогольной…
В Москве мошенники продают бесплатные QR-пропуска за 1,5 тысячи…
Василий Уткин о сотрудниках Соловьева: «Связаны руки и кляп во…
Меган Маркл впервые за долгое время приняла участие в телевизионных…
Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из…
«Давай вместе преодолевать трудности!»: Валера Блюменкранц публично извинился перед Аней…
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное…
Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над…
Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с…
Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в…
Просмотреть все новости