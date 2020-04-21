Миллиарды смартфонов лишились возможности отслеживать распространение COVID-19





Еще в начале мая сообщалось о создании системы для мониторинга ситуации с коронавирусом в рамках сотрудничества Apple и Google. Теперь представители компаний сообщают, что система не будет работать на устройствах без последних версий Bluetooth и современных чипов. Аналитики из объединений Counterpoint Research и CCS Insight говорят, что число мобильных гаджетов, которые останутся в стороне - достигнет 2 млрд единиц. Подобная участь распространяется на все телефоны, выпущенные более 5 лет назад.Успешность системы отслеживания случаев COVID-19 по всему миру зависит от широты охвата, что является удручающим зрелищем ввиду технологических ограничений. Эксперты говорят, что пока 88% населения стран Запада получат доступ к технологии, лишь 30-50% смогут следить за распространением инфекции в таких странах, как Индия. Большую часть составят пользователи с низким уровнем дохода, а также люди старшего возраста, которые особенно уязвимы перед недугом.