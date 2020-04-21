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В Чечне были замечены федеральные войска

Жители Надтеречного района Чечни сообщают о скоплении военного транспорта и живой силы возле сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское. Причина мобилизации федеральных войск остается неизвестной, поскольку власти не комментируют сложившуюся информацию.
В Чечне были замечены федеральные войска

Согласно информации местной прессы, силовые структуры района не в курсе причины появления военных, поэтому предположили, что сейчас на территории Чечни проходят учения. Ранее Рамзан Кадыров объявил о введении строгого карантина в республике. Гражданам запрещено находиться на улице. Передвижения возможны только по специальным пропускам, которые имеются у сотрудников правоохранительных органов, медиков и представителей других важных служб.

Стоит отметить, вероятность проведения учений в Чечне очень мала, поскольку подобное событие сопровождается рядом указов и инструкций. В том числе власти заранее предупреждают местные силовые структуры. Они проводятся на полигонах Надтеречного района, поэтому остается загадкой истинная причина нахождения федеральных войск в республике, сообщает news.rambler.ru.

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Общество / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:18

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