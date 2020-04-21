Борис Гребенщиков посвятил песню самоизоляции, призывая "не выходить за дверь"





В творческой форме 66-летний Борис Гребенщиков посоветовал поклонникам оставаться дома во время пандемии коронавируса. Свою новую песню, которая стала 21-й в цикле “Подношения интересному времени”, он назвал “Не выходи за дверь”. В этой композиции артист поделился впечатлениями после посещения магазинов с очередями, а также предупредил, что на лестничной клетке могут поджидать люди в специальных защитных костюмах. Новости он сравнил с “выгребной ямой”.Артист снял новое видео, сидя в саду, отметив в строчках, что “в полях никто не помнит про дверь”. Поклонники поблагодарили певца в комментариях, а некоторые признались, что получают заряд хорошего настроения после прослушивания его песен.