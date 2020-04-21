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В Сети рассказали о свалке машин в США, ставшей "раем для автомобилиста"

Недалеко от Нью-Йорка расположилась массивная свалка машин, которая собирает туристов со всей страны. В Сети показали фото "достопримечательности", ставшей "раем для автомобилиста" в США.

Многие пользователи соцсетей бурно обсуждают опубликованные снимки с американской свалки автомобилей, куда экскурсоводы часто водят приезжих и даже местных жителей. Заплатив всего 2 доллара, любой желающий сможет пройтись по своеобразной "выставке" старых и раритетных моделей, которые давно сошли с производства. Все же туристы обязаны подписать несколько документов, которые подтверждают готовность соблюдать технику безопасности.

Эта свалка считается одной из наиболее крупных в округе Нью-Йорке, на территории которой, по предварительным подсчетам, находится более 5 тысяч машин. Среди них числятся как классические Buick, BMW, Audi, так и более редкие Cadillac, Chevrolet и Mercedes, любую часть которых можно приобрести у владельцев "достопримечательности". Большинство из них проржавели до неузнаваемости, а комплектующие и любые важные детали давно забрали "на сувениры".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11

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