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«Карантин накрыл по полной»: Ксению Собчак заподозрили в алкогольной зависимости

Ксения Собчак в период карантина часто проводит прямые эфиры в Instagram, где появляется с бутылкой спиртного в руках. В последнее время поклонники начали подозревать светскую львицу в алкогольной зависимости.
«Карантин накрыл по полной»: Ксению Собчак заподозрили в алкогольной зависимости

Недавно телеведущая вместе с Константином Богомоловым провела трансляцию с Александром Роднянским, во время которой они обсудили проблемы киноиндустрии. При этом в ходе разговора Ксения Собчак налила себе и супругу порцию алкоголя. Фанаты знаменитости заметили, что в режиме самоизоляции она стала увлекаться подобными напитками, в связи с чем набросились на нее с критикой. Многие стали вспоминать, что журналистка часто осуждает Ольгу Бузову, Настю Ивлееву и Тину Канделаки, а сама «с бухлом вечно в кадре». Как отметили другие юзеры, у режиссёра также может присутствовать алкогольная зависимость. Фолловеры призвали миллионершу отправиться на лечение.

Кроме этого, подписчики переживают за сына Собчак Платона, который становится свидетелем того, как родительница и отчим отдыхают по вечерам. В то же время мать звезды «Дома-2» Людмила Нарусова не так давно осудила дочь за злоупотребление горячительными напитками. Сама ведущая такие замечания игнорирует.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:05

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