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Василий Уткин о сотрудниках Соловьева: «Связаны руки и кляп во рту»

Недавний инцидент с участием Владимира Соловьева вызвал резонанс в среде спортивных комментаторов. Василий Уткин раскритиковал отношение телеведущего к своим сотрудникам.

Днями ранее Владимир Соловьев в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live» угрожал увольнением своим подчиненным, которые оказались не готовы к работе. Этот скандал не прошел мимо внимания спортивного комментатора Василия Уткина, который предположил, что шоумен «давно не вел беседу с независимыми спикерами». По его мнению, «Соловьев привык общаться с людьми, у которых связаны руки и кляп во рту», о чем свидетельствует эмоциональная неустойчивость во время трансляции.

Известно, что телеведущий резко выразил негодование отсутствием профессионализма у подчиненных, которые не смогли вывести необходимую информацию на экран. «Особенно доставил стрим Владимира Соловьева из студии ВГТРК с огромным количеством халдеев, которых он называет последними словами», - добавил Уткин. Стоит отметить, что 56-летний журналист посвятил эфир конфликту с автором программы «Футбольный клуб», который они должны были обсудить.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:57

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