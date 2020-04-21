Василий Уткин о сотрудниках Соловьева: «Связаны руки и кляп во рту»





Днями ранее Владимир Соловьев в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live» угрожал увольнением своим подчиненным, которые оказались не готовы к работе. Этот скандал не прошел мимо внимания спортивного комментатора Василия Уткина, который предположил, что шоумен «давно не вел беседу с независимыми спикерами». По его мнению, «Соловьев привык общаться с людьми, у которых связаны руки и кляп во рту», о чем свидетельствует эмоциональная неустойчивость во время трансляции.Известно, что телеведущий резко выразил негодование отсутствием профессионализма у подчиненных, которые не смогли вывести необходимую информацию на экран., - добавил Уткин. Стоит отметить, что 56-летний журналист посвятил эфир конфликту с автором программы «Футбольный клуб», который они должны были обсудить.