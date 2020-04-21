Меган Маркл впервые за долгое время приняла участие в телевизионных съемках
Меган Маркл впервые за долгое время приняла участие в телевизионных съемках. После отказа от королевских обязанностей супруга принца Гарри озвучила проморолик документального фильма “Elephant”, который был показан в эфире “Good morning America”.
Изначально после переезда в США Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в волонтерской программе, доставляя благотворительные обеды в Голливуде. Речь о слонах Меган Маркл стала первой, которую транслировали на телевидении, после продолжительного перерыва. Как известно, фильм “Elephant” вышел на Disney две недели назад, а в нем герцогиня Сассекская выступает лишь закадровым голосом. Для съемок на телевидении она выбрала белую рубашку.
Как известно, Меган Маркл путешествовала по Африке в сентябре прошлого года, где ей удалось наблюдать за слонами в естественной среде обитания. Бывшая актриса отметила, что этот опыт помог ей понять, что человеку необходимо обеспечивать сохранность и безопасность диких животных.
Изначально после переезда в США Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в волонтерской программе, доставляя благотворительные обеды в Голливуде. Речь о слонах Меган Маркл стала первой, которую транслировали на телевидении, после продолжительного перерыва. Как известно, фильм “Elephant” вышел на Disney две недели назад, а в нем герцогиня Сассекская выступает лишь закадровым голосом. Для съемок на телевидении она выбрала белую рубашку.
Как известно, Меган Маркл путешествовала по Африке в сентябре прошлого года, где ей удалось наблюдать за слонами в естественной среде обитания. Бывшая актриса отметила, что этот опыт помог ей понять, что человеку необходимо обеспечивать сохранность и безопасность диких животных.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:50