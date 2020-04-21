Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из самоизоляции"





, - сообщил Дмитрий Песков прессе. Принять конкретное решение о сроках выхода из самоизоляции тяжело, поскольку специалисты высказывают разные мнения относительно ситуации в России. Чтобы принять правильное решение, Владимиру Путину необходимо время и больше информации, поэтому россиянам придется еще немного подождать.Напомним, ранее в Сети была опубликована информация, что в Роспотребнадзоре знают примерную дату смягчения ограничений в России. Предположительно самоизоляция может завершиться 15 мая. Все же окончательный результат зависит от темпов распространения коронавируса на территории страны, поэтому важно соблюдать правила безопасности и без крайней необходимости не покидать места самоизоляции. Только сознательное поведение населения может положить край пандемии коронавируса.