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Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из самоизоляции"

Владимир Путин обсудил с экспертами возможные сроки выхода страны из самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: "Президент Владимир Путин принимает решение о сроках выхода из самоизоляции"

«В данный момент рано говорить о конкретной дате. Однако президент обговорил ситуацию с экспертами, поэтому вскоре расскажет о дальнейших действиях правительства», - сообщил Дмитрий Песков прессе. Принять конкретное решение о сроках выхода из самоизоляции тяжело, поскольку специалисты высказывают разные мнения относительно ситуации в России. Чтобы принять правильное решение, Владимиру Путину необходимо время и больше информации, поэтому россиянам придется еще немного подождать.

Напомним, ранее в Сети была опубликована информация, что в Роспотребнадзоре знают примерную дату смягчения ограничений в России. Предположительно самоизоляция может завершиться 15 мая. Все же окончательный результат зависит от темпов распространения коронавируса на территории страны, поэтому важно соблюдать правила безопасности и без крайней необходимости не покидать места самоизоляции. Только сознательное поведение населения может положить край пандемии коронавируса.

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Политика / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:43

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