«Давай вместе преодолевать трудности!»: Валера Блюменкранц публично извинился перед Аней Левченко
Валера Блюменкранц после ссоры с Аней Левченко решил перед ней извиниться. Молодой человек жалеет о том, что променял девушку на вечеринки с друзьями.
Участник «Дома-2» много раз доказывал своей возлюбленной, что никогда ее не предаст и всегда будет ставить на первое место отношения, а не тусовки. Тем не менее Аня Левченко не верила словам парня и, как оказалось, не зря. Спустя некоторое время после помолвки Валера Блюменкранц оставил звезду телестройки одну и уехал с Денисом Новиковым. Однако вскоре он осознал, что обидел невесту и решил публично перед ней извиниться посредством публикации в Instagram. Участник реалити признался девушке в любви и заявил, что хочет быть с ней «одной командой». Также он призвал избранницу не сдаваться и бороться за их отношения.
Интернет-пользователи оставили много комментариев, где попросили влюблённых помириться. Сама Левченко говорит, что очень скучает по жениху и любит его, но не может принять его образ жизни.
Участник «Дома-2» много раз доказывал своей возлюбленной, что никогда ее не предаст и всегда будет ставить на первое место отношения, а не тусовки. Тем не менее Аня Левченко не верила словам парня и, как оказалось, не зря. Спустя некоторое время после помолвки Валера Блюменкранц оставил звезду телестройки одну и уехал с Денисом Новиковым. Однако вскоре он осознал, что обидел невесту и решил публично перед ней извиниться посредством публикации в Instagram. Участник реалити признался девушке в любви и заявил, что хочет быть с ней «одной командой». Также он призвал избранницу не сдаваться и бороться за их отношения.
Интернет-пользователи оставили много комментариев, где попросили влюблённых помириться. Сама Левченко говорит, что очень скучает по жениху и любит его, но не может принять его образ жизни.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:37