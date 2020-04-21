«Давай вместе преодолевать трудности!»: Валера Блюменкранц публично извинился перед Аней Левченко

Участник «Дома-2» много раз доказывал своей возлюбленной, что никогда ее не предаст и всегда будет ставить на первое место отношения, а не тусовки. Тем не менее Аня Левченко не верила словам парня и, как оказалось, не зря. Спустя некоторое время после помолвки Валера Блюменкранц оставил звезду телестройки одну и уехал с Денисом Новиковым. Однако вскоре он осознал, что обидел невесту и решил публично перед ней извиниться посредством публикации в Instagram. Участник реалити признался девушке в любви и заявил, что хочет быть с ней «одной командой». Также он призвал избранницу не сдаваться и бороться за их отношения.Интернет-пользователи оставили много комментариев, где попросили влюблённых помириться. Сама Левченко говорит, что очень скучает по жениху и любит его, но не может принять его образ жизни.