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ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

С начала вспышки коронавируса конспирологи и ученые выдвигали многочисленные теории об искусственной природе инфекции. Теперь ВОЗ окончательно определила происхождение COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб проинформировала, что члены организации сошлись во мнении о животном происхождении SARS-CoV-2. "ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - не лабораторное", - добавила врач, комментируя популярные предположения. В то же время, глава ФМБА Вероника Скворцова говорит, что исключать подобной версии нельзя, учитывая появление патогена из Уханьского института вирусологии.

Сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев также заявил, что если соотечественники будут придерживаться карантинных мер - пик пандемии произойдет в начале мая, после чего распространение коронавируса пойдет на спад. По состоянию на 21 апреля, во всем мире насчитывается более 2,3 млн инфицированных COVID-19 и 160 тысяч скончавшихся от осложнений, сообщает пресс-служба ВОЗ. Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", в России число больных достигло 42,8 тысяч человек, а 316 пациент скончался.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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