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Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над FPGA

Группа программистов обнаружила брешь в FPGA. Уязвимость Starbleed предоставляет доступ к потоку данных и предоставляет полный контроль над устройством третьему лицу.
Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над FPGA

FPGA более известная, как программируемая пользователем вентильная матрица, используется в облачных дата-центрах, некоторых станциях мобильной связи, АСУ ТП и закодированных USB- гаджетах. Несмотря на свою популярность благодаря надежности, оказывается, матрица все же не без изъяна. Группа программистов обнаружила в FPGA уязвимость, которая позволяет получить контроль над устройством. Брешь назвали Starbleed. Стоит отметить, избавиться от проблемы на уровне программного обеспечения невозможно, поскольку она содержится в аппаратном компоненте. В данный момент только его замена поможет избавиться от уязвимости.

Хакеры смогли получить доступ к зашифрованному битовому потоку, что предоставило полный контроль над устройством. Эксперты утверждают: злоумышленники таким способом могут с легкостью выкрасть конфиденциальные данные, поэтому важно в ближайшее время исправить конфигурацию, чтобы закрыть брешь в системе безопасности. Специалисты ищут другие способы решения проблемы, но тяжело предсказать, когда решение будет найдено, поэтому пользователям FPGA лучше всего заменить уязвимую часть. В противном случае существует вероятность потери персональных данных.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:24

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