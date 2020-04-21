Уязвимость Starbleed позволяет получить контроль над FPGA





FPGA более известная, как программируемая пользователем вентильная матрица, используется в облачных дата-центрах, некоторых станциях мобильной связи, АСУ ТП и закодированных USB- гаджетах. Несмотря на свою популярность благодаря надежности, оказывается, матрица все же не без изъяна. Группа программистов обнаружила в FPGA уязвимость, которая позволяет получить контроль над устройством. Брешь назвали Starbleed. Стоит отметить, избавиться от проблемы на уровне программного обеспечения невозможно, поскольку она содержится в аппаратном компоненте. В данный момент только его замена поможет избавиться от уязвимости.Хакеры смогли получить доступ к зашифрованному битовому потоку, что предоставило полный контроль над устройством. Эксперты утверждают: злоумышленники таким способом могут с легкостью выкрасть конфиденциальные данные, поэтому важно в ближайшее время исправить конфигурацию, чтобы закрыть брешь в системе безопасности. Специалисты ищут другие способы решения проблемы, но тяжело предсказать, когда решение будет найдено, поэтому пользователям FPGA лучше всего заменить уязвимую часть. В противном случае существует вероятность потери персональных данных.