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Ученые после исследования сигналов FRBs заявили, что инопланетяне опасаются встречи с землянами

Ученый Ави Леб, представляющий Гарвардский университет, объяснил искусственным происхождением обнаруженные астрономами из Канады 16 сигналов FRBs. По мнению эксперта, инопланетяне опасаются встречи с человечеством.

Известные как быстрые радиовсплески сигналы трудно изучать, поскольку они длятся миллисекунду, а также являются непредсказуемыми. Считается, что один FRBs может испустить столько энергии за одну секунду, сколько Солнце за 10 тысяч лет. Одним из вероятных объяснений таких сигналов стали далекие звезды, но Ави Леб призвал не исключать вероятность искусственного происхождения.

Он отметил, что сейчас научный мир не имеет доказательств, которые четко указывали бы на природу FRBs. Ученый привел в пример продвинутую инопланетную расу, которая может использовать эти лучи для транспортировки грузов от звезд к звездам. Такой проект требует гораздо больше энергии, чем имеет человечество. Основной технической проблемой для создания технологии стала огромная мощь, которую должен вынести радиолуч.

Математик из Университета Чалмерса Олле Хэгстрем предположил, что развитая внеземная цивилизация может уничтожить землян, поскольку воспримет их как угрозу. Он считает поиск экзопланет плохой идеей, пока человечество не стало передовой расой и не имеет авторитета в космосе. Предполагается, что инопланетяне уже знают о существовании жизни на Земле, но не спешат знакомиться, поскольку опасаются людей.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18

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