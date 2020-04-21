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Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в Instagram

Ольга Бузова по-своему развлекается во время самоизоляции. На этот раз певица провела прямой эфир в Instagram с кастрюлей на голове.
Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в Instagram

Телеведущая регулярно радует поклонников разными выступлениями, несмотря на пандемию коронавируса. Последняя трансляция в Instagram надолго запомнится аудитории, так как знаменитость провела ее с кастрюлей на голове. Собеседником Ольги Бузовой оказался Владимир Селиванов. Прямой эфир прошел весьма интересно, не считая комментариев некоторых юзеров. Многие раскритиковали артистку за то, что она позаимствовала идею шоу у Насти Ивлеевой. Тем не менее подписчики давно заметили некий конфликт между блогерами, в связи с чем ничего странного в поведении звезды «Дома-2» нет.

В ходе разговора с фолловерами исполнительница с юмором отметила, что ей идет новый «головной убор». Однако в комментариях юзеры написали, что никакая кастрюля не скроет красоту Бузовой. Певица в который раз получила массу комплиментов в свой адрес.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:15

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