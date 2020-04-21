Ольга Бузова с кастрюлей на голове провела прямой эфир в Instagram





Телеведущая регулярно радует поклонников разными выступлениями, несмотря на пандемию коронавируса. Последняя трансляция в Instagram надолго запомнится аудитории, так как знаменитость провела ее с кастрюлей на голове. Собеседником Ольги Бузовой оказался Владимир Селиванов. Прямой эфир прошел весьма интересно, не считая комментариев некоторых юзеров. Многие раскритиковали артистку за то, что она позаимствовала идею шоу у Насти Ивлеевой. Тем не менее подписчики давно заметили некий конфликт между блогерами, в связи с чем ничего странного в поведении звезды «Дома-2» нет.В ходе разговора с фолловерами исполнительница с юмором отметила, что ей идет новый «головной убор». Однако в комментариях юзеры написали, что никакая кастрюля не скроет красоту Бузовой. Певица в который раз получила массу комплиментов в свой адрес.