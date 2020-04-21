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Hyundai выпустила хэтчбек Veloster с новой трансмиссией

Ассиметричный хэтчбек Veloster стал неожиданностью для многих автолюбителей, поскольку последнее обновление линейки произошло лишь в 2018 году. Теперь японская компания Hyundai выпустила комплектацию с новой трансмиссией и рядом функций.

Два года назад Hyundai провела официальную презентацию "заряженного" Veloster N, которому ранее пророчили 8-ступенчатую РКПП и пару мокрых сцеплений N DCT. Оказалось, что прогноз оправдался в случае с моделью 2020 года, которую оснастили функцией N Grin Shift, увеличивающей крутящий момент на 7% в течении 20 секунд. Что касается "робота", то он имеет две "драйверские" опции: N Power Shift активируется, когда дроссельная заслонка открыта на 90%, тем самым обеспечивая лучшую динамику, а N Track Sense Shift используется автоматически для более плавной езды.

С технической стороны особых перемен не наблюдается. Под капотом можно найти все тот же 2-литровый турбодвигатель V4 мощностью 250 л. с., которая в пакете Performance достигает 275 л. с. В салоне есть множество обновок, которые включают в себя информационно-развлекательный центр с 8-дюймовым дисплеем, акустическую систему от JBL и стильную оббивку кожей с алькантарой. Известно, что автомобиль появится на корейском рынке в конце апреля, а российские автосалоны получат первые экземпляры немного позднее.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:09

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