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Эксперт Елена Кадырова объяснила, почему люди расслабляются после просмотра смешных видео с животными

PR-агент Елена Кадырова объяснила, почему люди расслабляются после просмотра милых или смешных видео с животными. Причиной популярности такого контента эксперт считает “дешевый дофамин”.

Видео с забавными котятами и щенками набирают тысячи “лайков” в социальных сетях, а многие ролики и фотографии превращаются в мемы. Популярность такого контента Елена Кадырова объяснила тем, что он позволяет быстро получить удовольствие, как алкоголь, фастфуд и кофе. У человека начинается выработка дофамина, чего также можно достичь благодаря пище, приятным запахам, отдыху и общению с домашними питомцами. Кадырова отметила, что просмотр видео с милыми животными позволяет человеку быстро расслабиться после рабочего дня. Этот способ многие выбирают вместо энергозатратных спортивных тренировок, секса или приготовления пищи.

Как отметила Елена Кадырова, мозг быстро привыкает к “дешевому дофамину”, поэтому его дозы приходится постоянно увеличивать. Слова эксперта передает издание "Слово и Дело".

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:05

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