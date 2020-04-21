Эксперт Елена Кадырова объяснила, почему люди расслабляются после просмотра смешных видео с животными
PR-агент Елена Кадырова объяснила, почему люди расслабляются после просмотра милых или смешных видео с животными. Причиной популярности такого контента эксперт считает “дешевый дофамин”.
Видео с забавными котятами и щенками набирают тысячи “лайков” в социальных сетях, а многие ролики и фотографии превращаются в мемы. Популярность такого контента Елена Кадырова объяснила тем, что он позволяет быстро получить удовольствие, как алкоголь, фастфуд и кофе. У человека начинается выработка дофамина, чего также можно достичь благодаря пище, приятным запахам, отдыху и общению с домашними питомцами. Кадырова отметила, что просмотр видео с милыми животными позволяет человеку быстро расслабиться после рабочего дня. Этот способ многие выбирают вместо энергозатратных спортивных тренировок, секса или приготовления пищи.
Как отметила Елена Кадырова, мозг быстро привыкает к “дешевому дофамину”, поэтому его дозы приходится постоянно увеличивать. Слова эксперта передает издание "Слово и Дело".
Видео с забавными котятами и щенками набирают тысячи “лайков” в социальных сетях, а многие ролики и фотографии превращаются в мемы. Популярность такого контента Елена Кадырова объяснила тем, что он позволяет быстро получить удовольствие, как алкоголь, фастфуд и кофе. У человека начинается выработка дофамина, чего также можно достичь благодаря пище, приятным запахам, отдыху и общению с домашними питомцами. Кадырова отметила, что просмотр видео с милыми животными позволяет человеку быстро расслабиться после рабочего дня. Этот способ многие выбирают вместо энергозатратных спортивных тренировок, секса или приготовления пищи.
Как отметила Елена Кадырова, мозг быстро привыкает к “дешевому дофамину”, поэтому его дозы приходится постоянно увеличивать. Слова эксперта передает издание "Слово и Дело".
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:05