В России светофоры обучат сообщать водителю о пешеходе за поворотом
Министерство транспорта России предлагает оборудовать светофоры новым знаком. Система сможет сообщать водителю о пешеходе за поворотом, что значительно сократит количество ДТП.
Соответствующая документация уже подготовлена в министерстве, поэтому остается только утвердить внесение изменений в ПДД. Кроме этого нормативно-правовой акт предусматривает введение нового понятия – «средство индивидуальной мобильности». Под данный критерий попадут роликовые коньки, гироскутеры, самокаты и другие аналогичные устройства передвижения. Собственников указанной техники обяжут ездить в светоотражающих жилетах или при включённых проблесковых маяках, а также запретят использование транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, когда светофоры обучать сообщать водителю о пешеходе за поворотом, поэтому рано говорить о практическом внедрении технологии в ближайшее время.
Все же новые поправки в ПДД сделают езду более безопасной, учитывая количество аварий на пешеходных переходах. Желающие ознакомиться с последней версией проекта правок могут перейти на сайт regulation.gov.ru и оставить свой комментарий под публикацией.
Соответствующая документация уже подготовлена в министерстве, поэтому остается только утвердить внесение изменений в ПДД. Кроме этого нормативно-правовой акт предусматривает введение нового понятия – «средство индивидуальной мобильности». Под данный критерий попадут роликовые коньки, гироскутеры, самокаты и другие аналогичные устройства передвижения. Собственников указанной техники обяжут ездить в светоотражающих жилетах или при включённых проблесковых маяках, а также запретят использование транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, когда светофоры обучать сообщать водителю о пешеходе за поворотом, поэтому рано говорить о практическом внедрении технологии в ближайшее время.
Все же новые поправки в ПДД сделают езду более безопасной, учитывая количество аварий на пешеходных переходах. Желающие ознакомиться с последней версией проекта правок могут перейти на сайт regulation.gov.ru и оставить свой комментарий под публикацией.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:00