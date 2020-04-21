В Оксфордский словарь добавили новые слова из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса внесла множество изменений в английский язык, о чем свидетельствуют недавние исследования британских филологов. Поэтому в Оксфордский словарь добавили несколько новых слов, обозначающих понятия, связанные с COVID-19.
Как информирует автор Оксфордского словаря Бернадетт Патон, будущие издания книги будут содержать в себе следующие лексемы: "социальное дистанцирование" (social distancing), "самоизоляция" (self-isolation) и аббревиатура WFH (work from home), обозначающая удаленную работу. Патон добавил в интервью журналу The Guardian, что интенсивное использования слова COVID-19 за столь непродолжительный период считается аномалией среди британских ученых.
Более того, отмечалась необычно длительное доминирование этого словосочетания в мировом дискурсе. В Оксфордском словаре оно получило подобное значение: "ОРВИ у людей, вызванная коронавирусом, характеризующийся тяжелой симптоматикой и высокой летальностью, особенно у людей старшего возраста и других лиц с осложнениями". Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент во всем мире насчитывается более 2,3 млн зараженных SARS-CoV-2 и 160,1 тысяча смертельных случаев.
Как информирует автор Оксфордского словаря Бернадетт Патон, будущие издания книги будут содержать в себе следующие лексемы: "социальное дистанцирование" (social distancing), "самоизоляция" (self-isolation) и аббревиатура WFH (work from home), обозначающая удаленную работу. Патон добавил в интервью журналу The Guardian, что интенсивное использования слова COVID-19 за столь непродолжительный период считается аномалией среди британских ученых.
Более того, отмечалась необычно длительное доминирование этого словосочетания в мировом дискурсе. В Оксфордском словаре оно получило подобное значение: "ОРВИ у людей, вызванная коронавирусом, характеризующийся тяжелой симптоматикой и высокой летальностью, особенно у людей старшего возраста и других лиц с осложнениями". Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на данный момент во всем мире насчитывается более 2,3 млн зараженных SARS-CoV-2 и 160,1 тысяча смертельных случаев.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:54