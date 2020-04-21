«Навык аккомпаниатора не пропадет»: Игорь Николаев вслед за Максимом Фадеевым решил сменить работу

Выяснилось, певец является не только талантливым композитором, а умеет заниматься и другими вещами, о чем решил рассказать поклонникам в Instagram. Скорее всего, Игорь Николаев в период самоизоляции задумался о другом виде заработка, что сейчас популярно среди других звезд шоу-бизнеса. Композитор разместил на своей странице сюжет, на котором он в свое время выступал клавишником для Пугачевой и Валерии. В подписи к ролику музыкант написал, что любые человеческие навыки с годами не пропадают, что его очень радует.Ранее сменить род деятельности решил Максим Фадеев, которому предложили работу в столичном вузе. Филипп Киркоров начал продавать свою одежду через интернет, а Любовь Успенская и Наргиз Закирова получают доход от музыкальных видеопоздравлений, которые делают сами.