Екатерина Волкова намекнула на продолжение сериала “Рикошет”
Екатерина Волкова высказалась о будущем сериала “Рикошет” на своей странице в Instagram. Звезда намекнула, что создатели планируют снимать второй сезон.
Актриса поблагодарила поклонников за отзывы, а также подтвердила, что финал первого сезона остался открытым. Екатерина Волкова отметила, что авторы проекта еще не ведут разговоры о продолжении, но этот вопрос пока остается не решенным. Поклонники пришли к выводу, что шансы на съемки продолжения окажутся большими. В комментариях под записью многие подписчики звезды также похвалили ее внешность. Екатерина Волкова прикрепила к посту селфи, для которого позирует в “кожанке” и розовой майке.
Как известно, в сериале “Рикошет” Екатерина Волкова сыграла возлюбленную главного героя. Показы теленовеллы с участием актрисы стартовали в начале апреля.
Актриса поблагодарила поклонников за отзывы, а также подтвердила, что финал первого сезона остался открытым. Екатерина Волкова отметила, что авторы проекта еще не ведут разговоры о продолжении, но этот вопрос пока остается не решенным. Поклонники пришли к выводу, что шансы на съемки продолжения окажутся большими. В комментариях под записью многие подписчики звезды также похвалили ее внешность. Екатерина Волкова прикрепила к посту селфи, для которого позирует в “кожанке” и розовой майке.
Как известно, в сериале “Рикошет” Екатерина Волкова сыграла возлюбленную главного героя. Показы теленовеллы с участием актрисы стартовали в начале апреля.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:36