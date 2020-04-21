Екатерина Волкова намекнула на продолжение сериала “Рикошет”

Актриса поблагодарила поклонников за отзывы, а также подтвердила, что финал первого сезона остался открытым. Екатерина Волкова отметила, что авторы проекта еще не ведут разговоры о продолжении, но этот вопрос пока остается не решенным. Поклонники пришли к выводу, что шансы на съемки продолжения окажутся большими. В комментариях под записью многие подписчики звезды также похвалили ее внешность. Екатерина Волкова прикрепила к посту селфи, для которого позирует в “кожанке” и розовой майке.Как известно, в сериале “Рикошет” Екатерина Волкова сыграла возлюбленную главного героя. Показы теленовеллы с участием актрисы стартовали в начале апреля.