Новый пистолет "Аспид" проходит сертификацию в России





Как говорят в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, "Аспид" является кодовым наименованием опытно-конструкторского образца "спортивного самозарядного пистолета РГ-120". Оружие поступит в продажу и на вооружение силовых структур в трех различных вариантах: стандартном, облегченном и серийном. Первая версия оснащена магазином на 22 боеприпаса, а два других на 18. Известно, что модификация влияет лишь на вес разработки без патронов, которая варьируется от 800 до 1000 грамм.Кроме того, к каждой комплектации предлагается дополнительное оснащение. К примеру, облегченный "Аспид" имеет крепеж для коллиматорного прицела, а серийная разновидность - планку Пикатинни. В инженерно-конструкторском бюро утверждают, что пистолет способен выдержать до 25 тысяч выстрелов и остаться в рабочем состоянии. Его покрытие также оберегает внутренние механизмы от температур в -30°C до плюс 50°C. Массовый выпуск "Аспида" намечен на начало 2021 года.