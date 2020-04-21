«День быстро проходит»: Ольга Орлова пожаловалась на нехватку времени в период карантина
Ольга Орлова в период карантина решила переделать много дел, однако столкнулась с нехваткой времени. Телеведущая пожаловалась подписчикам, что не успевает вести свою страницу в Instagram.
Российские знаменитости регулярно делятся с фанатами подробностями времяпровождения на самоизоляции. Многие успели заняться тем, что долгие годы откладывали. Ольга Орлова также надеялась с пользой провести карантин и посвятить себя разным делам — смотреть фильмы, читать книги. Однако выяснилось, что у звезды не хватает времени даже на то, чтобы разместить новый пост в блоге. Актриса поинтересовалась у фолловеров, кто еще столкнулся с подобной проблемой. Оказалось, у многих людей, в том числе публичных личностей, сложилась та же ситуация.
Интернет-пользователи писали в комментариях, что из-за карантина они ничего не успевают. По мнению других, проще было заниматься делами, когда вокруг полно работы, на которую нет сил. Для большинства юзеров день взаперти проходит слишком быстро.
Российские знаменитости регулярно делятся с фанатами подробностями времяпровождения на самоизоляции. Многие успели заняться тем, что долгие годы откладывали. Ольга Орлова также надеялась с пользой провести карантин и посвятить себя разным делам — смотреть фильмы, читать книги. Однако выяснилось, что у звезды не хватает времени даже на то, чтобы разместить новый пост в блоге. Актриса поинтересовалась у фолловеров, кто еще столкнулся с подобной проблемой. Оказалось, у многих людей, в том числе публичных личностей, сложилась та же ситуация.
Интернет-пользователи писали в комментариях, что из-за карантина они ничего не успевают. По мнению других, проще было заниматься делами, когда вокруг полно работы, на которую нет сил. Для большинства юзеров день взаперти проходит слишком быстро.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:03