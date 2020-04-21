«День быстро проходит»: Ольга Орлова пожаловалась на нехватку времени в период карантина

Российские знаменитости регулярно делятся с фанатами подробностями времяпровождения на самоизоляции. Многие успели заняться тем, что долгие годы откладывали. Ольга Орлова также надеялась с пользой провести карантин и посвятить себя разным делам — смотреть фильмы, читать книги. Однако выяснилось, что у звезды не хватает времени даже на то, чтобы разместить новый пост в блоге. Актриса поинтересовалась у фолловеров, кто еще столкнулся с подобной проблемой. Оказалось, у многих людей, в том числе публичных личностей, сложилась та же ситуация.Интернет-пользователи писали в комментариях, что из-за карантина они ничего не успевают. По мнению других, проще было заниматься делами, когда вокруг полно работы, на которую нет сил. Для большинства юзеров день взаперти проходит слишком быстро.