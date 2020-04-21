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Налог на роскошь: В России расширен список «дорогих» автомобилей

В России расширили список транспортных средств премиум класса. Налог на роскошь придется заплатить покупателям не только эксклюзивных моделей, но и продуктов от массовых брендов.
Налог на роскошь: В России расширен список «дорогих» автомобилей

Сегодня в России на машины стоимостью от трех до пяти миллионов рублей начисляется специальный налог с коэффициентом 1,5. Если ТЗ имеет возраст от года до двух лет, то множитель составляет 1,3, а покупатели машин от двух до трех лет заплатят налог с показателем 1,1. В два раза больше придется отдать будущим собственникам автомобиля стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей и в три раза больше за покупку свыше десяти миллионов.

Однако Минпромторг расширил список «дорогих» автомобилей. Отныне под налог на роскошь попадают более 600 моделей в ценовом диапазоне 3-5 миллионов рублей (на 54 больше), 484 модели стоимостью 5-10 миллионов рублей (на 38 больше) и 100 моделей ценником свыше десяти миллионов рублей (на 3 больше). Всего в перечне теперь более 1300 видов автомобилей от разных производителей. Также при расчете налога учитывается мощность силового агрегата, поэтому стоит заранее уточнить все нюансы у автодилера, чтобы избежать неловких ситуаций.

Стоит отметить, что в список попали даже модели массовых брендов. Например, Chrysler Pacifica, два автомобиля от Subaru: универсал Outback и спортивный седан WRX STI, внедорожники Jeep – Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также топовые модификации кроссоверов Honda Pilot и Mazda CX-9. Перед покупкой ТЗ лучше ознакомиться с нормативной базой, чтобы знать точно, придется ли платить налог на роскошь, поскольку будущего автовладельца может ждать весьма неприятный сюрприз в виде увеличенного коэффициента. Подобная политика позволит увеличить поток денег в казну и справедливо распределить нагрузку на налогоплательщиков. Все же это может негативно сказаться на популярности определенных моделей, поскольку они фактически не считаются эксклюзивными, а юридически будут попадать под увеличенное налогообложение.

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Авто / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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