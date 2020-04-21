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Фигуристка Беатрикс Шуба назвала учениц Этери Тутберидзе “одноразовыми чемпионками”

Австрийская фигуристка Беатрикс Шуба назвала учениц Этери Тутберидзе “одноразовыми чемпионками”. Спортсменка заметила, что ее российские коллеги блистают на льду пару лет, а потом завершают карьеру.

В качестве примера Беатрикс Шуба назвала Александру Трусову, в программе которой есть сразу несколько четверных прыжков. Она указала на недолговечность таких “гениев”, назвав их “одноразовыми чемпионками”. На серьезном уровне они выступают несколько лет, выигрывают всевозможные медали, а потом просто завершают карьеру и исчезают. По мнению фигуристки, причина скрывается в физиологии, поскольку с годами им становится все сложнее делать четверные прыжки, к тому же их подгоняют молодые спортсмены.

Беатрикс Шуба указала на Алину Загитову, отметив, что не понимает, как олимпийские чемпионки завершают карьеру в 17 лет. Спортсменка напомнила о подкошенном изнурительными тренировками здоровье, отметив, что своей дочери она бы не разрешила делать четверные прыжки в 11 лет.

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Спорт / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:12

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