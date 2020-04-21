General Motors увеличила срок гарантии на свои автомобили





В пресс-службе General Motors сообщают, что продление срока распространится только на автомобили Cadillac и Chevrolet, чья гарантия оставалась действительной по состоянию на 30 марта. По словам представителей бренда, отчетный период продлится вплоть до окончания карантинных мер с максимумом в 2 месяца. В то же время, если у владельцев вышеназванных моделей в период самоизоляции наступает необходимость пройти техосмотр, то процедуру могут отложить на 60 дней либо через 2,4 тысячи км превышенного пробега.Российский филиал корпорации призывает водителей не игнорировать установленные интервалы для замены моторного масла, а также не достигать показателей перепробега в 500 км по окончанию срока службы ТЖ. Этот подход позволит избежать поломок силового агрегата, чей ремонт в данный период считается затруднительным ввиду пандемии коронавируса., - добавили в GM РФ.