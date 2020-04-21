Александр Макогон признался, что не хотел сниматься в “Ищейке” после смерти Дмитрия Брусникина

Александру Макогону нравится его персонаж в “Ищейке” тем, что искренне любит свою избранницу и детей, а также идет на крайние меры, чтобы сохранить семью. Он считает, что авторы проекта ставили задачу показать знакомые конфликты в семьях и методы их решения. Как оказалось, еще до работы актер имел приятельские отношения с коллегами и режиссерами.Знаменитость считает, что дружескую атмосферу на съемочной площадке создал Дмитрий Брусникин, который скончался в 2018 году. Макогон не видит сильных изменений в сериале после прихода Андрея Головкова, который не старался изменить ситуацию. Однако сразу после кончины коллеги он не намеревался продолжать съемки в “Ищейке”, поскольку ощущал большую потерю с уходом режиссера.На данный момент Александр Макогон находится на самоизоляции за городом. Сразу по окончанию карантина у актера стартует новый сезон, но прежде всего он желает отправиться в парикмахерскую.