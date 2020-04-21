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Борис Смолкин рассказал о романе с Ольгой Прокофьевой во время съёмок «Моей прекрасной няни»

Борис Смолкин в эфире телешоу «Судьба человека» рассказал о романе с Ольгой Прокофьевой. Выяснилось, что во время съёмок сериала «Моя прекрасная няня» встречались не только главные герои.
Борис Смолкин рассказал о романе с Ольгой Прокофьевой во время съёмок «Моей прекрасной няни»

По сюжету популярного ситкома, персонажи знаменитостей – дворецкий Константин и помощница Максима Шаталина Жанна Аркадьевна испытывали общую неприязнь друг к другу. В связи с этим многие поклонники не могли поверить, что в реальной жизни между ними вспыхнул роман. Когда-то у Бориса Смолкина спросили, почему в фильме он «издевается» над коллегой по съёмкам. Как отметил артист, когда в школе мальчику нравится девочка, он дергает ее за косы для привлечения внимания. По словам звезды «Моей прекрасной няни», то же самое он делал с Ольгой Прокофьевой. Вспоминая годы сотрудничества, актриса говорила, что увидела в партнере родственную душу. Также ей нравилось его чувство юмора. После завершения последнего сезона сериала пара не переставала общаться.

Тем не менее отношения артистов продлились недолго, хотя они сумели остаться друзьями. Смолкин также рассказал, что до сих пор помнит своих коллег по проекту, которых уже нет в живых. Это Александра Назарова и Любовь Полищук. Артист всегда восхищался последней, так как она продолжала работать, несмотря на тяжелую болезнь – рак позвоночника.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:50

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