Zotye будет импортировать в РФ автомобили китайской сборки





Гендиректор «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк сообщил, что компании в скором времени придется начать ввоз из Китая. Первые поставки начнутся после окончания квоты по сборке моделей Zotye на заводе «Юнисон» в Беларуси. Это означает, что всем автомобилям придется получить Одобрение типа транспортного средства. Известно, что серия значительно изменилась с момента выхода на российском рынке кроссовера Т600, помимо седанов Z300 и Coupa.Гнездюк утверждает, что обновление в первую очередь коснется вышеназванного Т600, к которому вскоре присоединятся рестайлинговый T700. По словам представителей бренда, отечественных покупателей также порадует скорый выход "паркетных" внедорожников A16 и B21. На данный момент в пресс-службе пока не раскрывают стоимость и точную дату презентации новинок, но начало их производства намечено на ближайшие несколько месяцев.