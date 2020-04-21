"Ни о чем не жалей": Со дня рождения Криса Кельми прошло 65 лет
Со дня рождения известного отечественного музыканта Криса Кельми прошло 65 лет. За годы своего творчества музыкант стал автором свыше 200 различных композиций.
Крис Кельми интерес к музыке активно проявлял уже с четырех лет, а главным его увлечением выступала игра на фортепиано и гитаре. Также культурный деятель занимался футболом и теннисом. Артист являлся одним из основателей коллектива “Садко” в 15-летнем возрасте, а спустя два года ему удалось стать студентом МИИТ, где он создал группу “Високосное лето”. Именинник находился в составе “Автографа” и “Рок-ателье”. В последние годы жизни он страдал от проблем с алкоголем, а скончался Крис Кельми 1 января минувшего года, когда ему было 63 года.
Согласно завещанию, его семья получила все имущество, а именно три квартиры и коттедж. Прах Криса Кельми был развеян над Атлантикой.
Крис Кельми интерес к музыке активно проявлял уже с четырех лет, а главным его увлечением выступала игра на фортепиано и гитаре. Также культурный деятель занимался футболом и теннисом. Артист являлся одним из основателей коллектива “Садко” в 15-летнем возрасте, а спустя два года ему удалось стать студентом МИИТ, где он создал группу “Високосное лето”. Именинник находился в составе “Автографа” и “Рок-ателье”. В последние годы жизни он страдал от проблем с алкоголем, а скончался Крис Кельми 1 января минувшего года, когда ему было 63 года.
Согласно завещанию, его семья получила все имущество, а именно три квартиры и коттедж. Прах Криса Кельми был развеян над Атлантикой.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24