"Ни о чем не жалей": Со дня рождения Криса Кельми прошло 65 лет





Крис Кельми интерес к музыке активно проявлял уже с четырех лет, а главным его увлечением выступала игра на фортепиано и гитаре. Также культурный деятель занимался футболом и теннисом. Артист являлся одним из основателей коллектива “Садко” в 15-летнем возрасте, а спустя два года ему удалось стать студентом МИИТ, где он создал группу “Високосное лето”. Именинник находился в составе “Автографа” и “Рок-ателье”. В последние годы жизни он страдал от проблем с алкоголем, а скончался Крис Кельми 1 января минувшего года, когда ему было 63 года.Согласно завещанию, его семья получила все имущество, а именно три квартиры и коттедж. Прах Криса Кельми был развеян над Атлантикой.