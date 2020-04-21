В «Лукойле» прокомментировали «отрицательную» цену фьючерсов на нефть
Представитель корпорации «Лукойл» Леонид Федун прокомментировал «отрицательную» цену фьючерсов на нефть. По его словам, на биржевых рынках проводят закрытие контрактов за май.
Вице-президент «Лукойл» Леонид Федун утверждает, что исторически низкая стоимость нефти марки WTI имеет «чисто технический характер». Бизнесмен отметил, что речь идет не о физических объемах сырого продукта, а о контрактах на бирже. Известно, что из расчета на один литр «черного золота» приходится более 100 литров «бумажного» товара. «Подобные фьючерсы перепродаются участниками торгов, как фантики», - добавил Федун.
По мнению миллиардера, текущая ситуация на мировом рынке является естественным следствием первоначального срыва сделки с ОПЕК+ и последовавшей за ним пандемии коронавируса. На данный момент в мире почти исчерпаны возможности для хранения нефтепродуктов. Уже сейчас хранилища США критически переполнены. Ситуация вокруг потери спроса усложняется тем, что мировые поставщики продолжают увеличивать добычу, таким образом пытаясь обойти конкурентов, сообщает Глобал.
Вице-президент «Лукойл» Леонид Федун утверждает, что исторически низкая стоимость нефти марки WTI имеет «чисто технический характер». Бизнесмен отметил, что речь идет не о физических объемах сырого продукта, а о контрактах на бирже. Известно, что из расчета на один литр «черного золота» приходится более 100 литров «бумажного» товара. «Подобные фьючерсы перепродаются участниками торгов, как фантики», - добавил Федун.
По мнению миллиардера, текущая ситуация на мировом рынке является естественным следствием первоначального срыва сделки с ОПЕК+ и последовавшей за ним пандемии коронавируса. На данный момент в мире почти исчерпаны возможности для хранения нефтепродуктов. Уже сейчас хранилища США критически переполнены. Ситуация вокруг потери спроса усложняется тем, что мировые поставщики продолжают увеличивать добычу, таким образом пытаясь обойти конкурентов, сообщает Глобал.