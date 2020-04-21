Инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов
Инфекционная больница в Вороновском построена всего за месяц. Медицинское учреждение приняло 20 первых пациентов, которые пройдут курс лечения от коронавируса.
В рамках противодействия пандемии COVID-19 была построена новая больница в Вороновском. Официально строительство было закончено в прошлую пятницу, 17 апреля, а уже 20 апреля медицинское учреждение приняло первых пациентов. Власти отметили, что не только китайцы могут построить больницу за месяц. Однако это не временное сооружение, поскольку здание без проблем сможет прослужить минимум 20 лет. Инфекционное учреждение оборудовано по последнему слову техники. Палаты обеспечены доступом к кислороду, а само здание поделено на герметичные секции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Постройка удалена от жилых домов, но имеет развитую инфраструктуру. На территории больницы есть жилые корпуса, поэтому у врачей не будет проблем с транспортом. Всего учреждение рассчитано на 800 больных, но, в крайнем случае, можно расположить 900 пациентов. Персонал медицинского заведения более тысячи человек. Сейчас в инфекционной больнице работают 500 специалистов. Количество будет увеличиваться по мере прибавления больных. Также на территории заведения построена спортивная площадка, чтобы в свободное время персонал мог заниматься спортом.
В рамках противодействия пандемии COVID-19 была построена новая больница в Вороновском. Официально строительство было закончено в прошлую пятницу, 17 апреля, а уже 20 апреля медицинское учреждение приняло первых пациентов. Власти отметили, что не только китайцы могут построить больницу за месяц. Однако это не временное сооружение, поскольку здание без проблем сможет прослужить минимум 20 лет. Инфекционное учреждение оборудовано по последнему слову техники. Палаты обеспечены доступом к кислороду, а само здание поделено на герметичные секции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Постройка удалена от жилых домов, но имеет развитую инфраструктуру. На территории больницы есть жилые корпуса, поэтому у врачей не будет проблем с транспортом. Всего учреждение рассчитано на 800 больных, но, в крайнем случае, можно расположить 900 пациентов. Персонал медицинского заведения более тысячи человек. Сейчас в инфекционной больнице работают 500 специалистов. Количество будет увеличиваться по мере прибавления больных. Также на территории заведения построена спортивная площадка, чтобы в свободное время персонал мог заниматься спортом.
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:43