Джулия Робертс хочет развестись с Дэниэлом Модером после завершения карантина





Еще в прошлом году стало известно о проблемах в браке знаменитостей. Тогда зарубежные СМИ писали, что артистка устала от контроля и ревности своего избранника, из-за чего они регулярно ссорились. Тем не менее не так давно пара воссоединилась ради общих детей – близнецов Хейзел и Финнеаса, а также Генри. Вот только из-за карантина союз Джулии Робертс и Дэниэла Модера переживает кризис. Сейчас супруги вместе находятся на самоизоляции, что плохо влияет на их отношения. Как сообщили инсайдеры, после долгого совместного времяпрепровождения звезда фильма «Красотка» поняла, что брак с мужем нельзя спасти.Согласно слухам, актриса думает развестись с кинематографистом после завершения карантина. Затем она намерена переехать в Сан-Франциско, где ранее купила недвижимость. Робертс всегда хотела жить в этом городе. В то же время официальных заявлений по поводу развода пары нет.