АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 81.10 USD 74.67
Курс валют на 21.04.2020

Психологи назвали 10 вещей, которые мужья тайно ненавидят в своих женах

Психологи рассказали о 10 вещах, которые мужчины тайно терпеть не могут в своих супругах. В то же время ненависть мужа на самом деле демонстрирует его любовь и заботу.

Мужчине невыносимо смотреть, когда его возлюбленная испытывает боль, и он бы все сделал, чтобы поменяться с ней местами и избавить от страданий. Поэтому психологи рекомендуют женщинам не бороться со своими проблемами в одиночку, а позволить любимому человеку оказывать поддержку в непростых ситуациях. Также супруги ненавидят плач своих жен, в связи с чем специалисты советуют делиться с избранником переживаниями и просить о помощи. Муж скучает по своей второй половинке, когда она находится далеко, хоть в некоторых случаях и не показывает этого, и очень любит момент возвращения ее домой.

Мужчина ненавидит в своей избраннице неуверенность в себе, поскольку сам он видит в ней огромный потенциал и сосредотачивается на сильных сторонах. Потерей высокой самооценки женщина способна разбить сердце своему возлюбленному. Кроме того, муж не может терпеть неуважительного отношения к своей жене, так как является ее главным защитником и считает свою женщину самой лучшей в мире.

Настоящий мужчина не выносит желания возлюбленной измениться, чтобы угодить ему. Супруг на самом деле любит свою избранницу такой, какой она есть, поэтому и решил связать с ней свою судьбу. Психологи рекомендуют женам во всех ситуациях оставаться самой собой. Также мужчины ненавидят, если женщина стыдится своего тела и не чувствует себя красивой, сравнивая при этом себя с другими представительницами слабого пола.

Мужчина хочет, чтобы его избранница была успешной, поэтому не может вынести, если она встречается с неудачами, так как видит все ее усилия, направленные на достижения заветных целей. Мужья ненавидят разбивать сердце своим возлюбленным, и если делают это, то не намеренно, и сильно жалеют о своих поступках.

Психологи отмечают, что все вышеперечисленное объединяется одной вещью, которую муж ненавидит больше всего – когда его супруга несчастна, так как он мечтает наполнить ее жизнь радостью.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Волкова намекнула на продолжение сериала…
Налог на роскошь: В России расширен список «дорогих»…
Психологи назвали 10 вещей, которые мужья тайно ненавидят в своих…
General Motors увеличила срок гарантии на свои…
Фигуристка Беатрикс Шуба назвала учениц Этери Тутберидзе “одноразовыми…
Zotye будет импортировать в РФ автомобили китайской…
«День быстро проходит»: Ольга Орлова пожаловалась на нехватку времени в период…
Экзопланета Дагон оказалась облаком межзвездной…
Борис Смолкин рассказал о романе с Ольгой Прокофьевой во время съёмок «Моей прекрасной…
Инфекционная больница в Вороновском приняла первых…
Александр Макогон признался, что не хотел сниматься в “Ищейке” после смерти Дмитрия…
Исследователь Мартин Палл: "Работающий ночью Wi-Fi-роутер опасен для…
"Ни о чем не жалей": Со дня рождения Криса Кельми прошло 65…
В «Лукойле» прокомментировали «отрицательную» цену фьючерсов на…
Шведским медикам удалось стабилизировать пандемию коронавируса в стране без введения…
Кардиологи назвали 5 необычных признаков болезни…
Джулия Робертс хочет развестись с Дэниэлом Модером после завершения…
Олег Дерипаска назвал пандемию коронавируса “уханьским…
Дмитрий Губерниев высказался о хейтерах, призывающих его не обсуждать…
Нудисты получают больше удовольствия от…
Firefox бьет рекорды по прожорливости, обогнав даже Google…
Американцы подали иск против ВОЗ из-за «грубой халатности» в ситуации с…
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов…
«Я все еще обожаю хоккей»: Овечкин пока не собирается завершать карьеру из-за любви к…
«Есть энергия, ушла апатия»: Александра Васильева выписали из больницы в…
Первый кроссовер от Ferrari вскоре представят на…
«Мы предусмотрели все мелочи»: Супруга Андрея Черкасова определилась с выбором…
Ученые высказались об эффективности ингаляций горячим паром против…
Просмотреть все новости