Экзопланета Дагон оказалась облаком межзвездной пыли





Планета Дагон, известная также как Фомальгаут b, была идентифицирована еще в 2008 году в 25 световых годах от Солнечной системы. В 2011 году ученые усомнились в существовании объекта, поскольку он проявлял множество ранее необъяснимых феноменов. Небесное тело не только было чрезмерно ярким, но и не подавало сигналов в инфракрасном диапазоне, что считается невозможным для экзопланет. Ученые из университета Аризоны в США решили проанализировать всю информацию о Дагоне с телескопа "Хаббл" за прошедшие 12 лет.Астрономы пришли к выводу, что Фомальгаут b является облаком пыли, образованным от столкновения двух объектов размером в 200 км каждый. Главным аргументом в пользу этой версии стало то, что в 2014 году "планета" просто исчезла: это считается следствием разлета облака на 200 миллионов километров. Подобное открытие отнюдь не расстроило физиков, ведь коллизии в системе Фомальгаута происходят лишь 1 раз в 200 тысяч лет. Это позволит экспертам изучить уникальный случай, когда планеты разрушают друг друга.