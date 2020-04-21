Шведским медикам удалось стабилизировать пандемию коронавируса в стране без введения карантина





Для сдерживания распространения коронавируса на территории Швеции власти не применяли карантин или режим ЧС. В частности, продолжали работу школы, кафе и рестораны, спортивные площадки, а также другие общественные места. Вместо воздействия штрафами здесь население призывают следовать принципам социального дистанцирования, действует запрет на массовые собрания и въезд из стран ЕС. Мягкий подход уже начал приносить результаты, например, заболеваемость не несет резких скачков и развивается стабильно. Уровень смертности здесь выше, чем в других скандинавских странах, но ниже, чем в Италии и Испании, где зафиксированы вспышки недуга. Премьер-министр страны Стефан Левен не исключает, что принятые до 15 мая ограничительные меры могут быть продлены.Несмотря на сравнительно высокий в регионе уровень заболеваемости, власти не намерены вводить жесткие ограничения, отменять транспорт или закрывать заведения.