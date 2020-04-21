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Исследователь Мартин Палл: "Работающий ночью Wi-Fi-роутер опасен для здоровья"

Профессор Мартин Палл из Вашингтонского университета сообщил, что работающий ночью Wi-Fi-роутер опасен для здоровья. По словам исследователя, беспрерывное электромагнитное излучение способствует развитию рака и бесплодия.

Большинство людей предпочитает оставлять беспроводные маршрутизаторы включенными целые сутки, не подозревая, что подобных подход вредит организму. В Совете по защите природных ресурсов говорят, что беспрерывное воздействие Wi-Fi вызывает дисфункцию сперматозоидов, а также ускоряет повреждение клеток и оксидативный стресс. Поэтому ВОЗ определяет электромагнитное излучение канцерогеном класса 2В, который также нарушает течение сна.

В первую очередь рекомендуется убрать роутер из спальни или любых других помещений, где жильцы находятся дольше всего. Иным решением можно назвать отключение устройства на ночь, когда Сетью никто не пользуется. Это не только позволит избежать негативных последствий для здоровья, но и защитит домашние гаджеты от хакерских атак. Не стоит забывать и о существенной экономии электроэнергии: по последним подсчетам, маршрутизатор потребляет чуть меньше 100 киловатт в год.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:30

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