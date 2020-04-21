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Firefox бьет рекорды по прожорливости, обогнав даже Google Chrome

Последнее обновление Firefox значительно увеличило количество потребляемой оперативной памяти. Браузер Mozilla бьет рекорды по прожорливости, обогнав даже Google Chrome.
Firefox бьет рекорды по прожорливости, обогнав даже Google Chrome

В апреле вышло очередное обновление Firefox до версии 75, после чего пользователи начали замечать увеличенные потери оперативной памяти на своих устройствах. Теперь для стабильной работы браузер потребляет больше ресурсов, чем Google Chrome, который считается одним из самых прожорливых. Согласно предварительно информации, Firefox забирает примерно 500 мегабайт оперативки в пассивном режиме. Стоит отметить, Google Chrome в подобной ситуации «ест» всего 350 мегабайт ОЗУ.

Однако это не единственная проблема. Пользователи популярного портала Reddit написали, что при 4 гигабайтах оперативной памяти Chrome работает намного лучше, а при 16 гигабайтах браузер Mozilla вообще начинает тормозить и приводит к зависаниям операционной системы. Пока причина подобной работы Firefox неизвестна. В компании не комментируют ситуацию, что вызывает определенное негодование у пользователей. Сегодня далеко не каждый ноутбук сможет потянуть браузер Mozilla, поэтому многие люди отказываются от продукта. Если ситуация не измениться в ближайшее время, то компания может потерять большое количество потребителей, что негативно скажется на бренде, поэтому им следует как можно быстрее решить проблему с потреблением ОЗУ.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:41

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