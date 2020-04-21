«Есть энергия, ушла апатия»: Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке





Сейчас искусствовед соблюдает самоизоляцию в своей квартире в Хамовниках. В магазин Александр Васильев не ходит, вместо него этим занимаются доверенные лица. Тем не менее телеведущий хорошо себя чувствует и выражает благодарность сотрудникам больницы за хороший уход. По словам знаменитости, медицинский персонал был к нему очень внимателен и приложил максимум усилий для того, чтобы вернуть модного эксперта к нормальной жизни. Более того, его выздоровление контролировал главврач клиники в Коммунарке. В ходе лечения театральному художнику ставили много капельниц, а еще ему пришлось принимать большое количество лекарств. Результат себя оправдал, поскольку сейчас у коллекционера нет кашля. О пережитой болезни напоминает легкая хрипота в голосе.Как сказал Васильев, в первые дни нахождения в больнице у него присутствовала апатия, при которой ничего не хотелось делать. Однако историк моды не чувствовал страха, так как заранее составил завещание. Ведущий «Модного приговора» рассказал также о состоянии Надежды Бабкиной, госпитализированной с двусторонней пневмонией. Певица идет на поправку и через 2-3 недели окажется дома.