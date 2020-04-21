Дмитрий Губерниев высказался о хейтерах, призывающих его не обсуждать футбол

Дмитрию Губерниеву на самом деле нравится, когда звезды футбола и артисты советуют ему бросит говорить о футболе. Он объяснил хейтерам, что обсуждение игры это в первую очередь разбор действий каждого принимавшего в ней участия, а в данном случае вратаря, защитника и прочих. Вниманием он не обделяет работу тактиков и техников.В недавнем обращении к тренеру “Локомотива” Юрию Семину Дмитрий Губерниев выступил против урезания игрокам зарплат в связи с паузой из-за коронавируса. На его защиту встал актер Валерий Баринов.