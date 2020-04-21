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Дмитрий Губерниев высказался о хейтерах, призывающих его не обсуждать футбол

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о хейтерах, которые советуют ему не заниматься обсуждением футбола. Свой ответ критикам он дал своем Telegram-канале.
Дмитрий Губерниев высказался о хейтерах, призывающих его не обсуждать футбол

Дмитрию Губерниеву на самом деле нравится, когда звезды футбола и артисты советуют ему бросит говорить о футболе. Он объяснил хейтерам, что обсуждение игры это в первую очередь разбор действий каждого принимавшего в ней участия, а в данном случае вратаря, защитника и прочих. Вниманием он не обделяет работу тактиков и техников.

В недавнем обращении к тренеру “Локомотива” Юрию Семину Дмитрий Губерниев выступил против урезания игрокам зарплат в связи с паузой из-за коронавируса. На его защиту встал актер Валерий Баринов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:54

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