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Олег Дерипаска назвал пандемию коронавируса “уханьским Чернобылем”

Олег Дерипаска высказал мнение, что пандемия коронавируса является “уханьским Чернобылем”. Бизнесмен решил затронуть причины распространения COVID-19 посредством своего Telegram-канала.

Предприниматель указал, что миллионы пострадавших вследствие COVID-19 во всем мире желают узнать правду, откуда появилась новая угроза, и как это стало возможным. Дерипаска убежден, что люди вправе надеяться на расследование, назвав пандемию “биологическим Чернобылем”. Предпринимателя интересует, почему в Пекине насчитывалось относительно немного заболевших, если сравнивать с Нью-Йорком или Миланом. По его мнению, все больше граждан из многих стран желают начала обстоятельного следствия под эгидой ООН.

Как известно, вспышка коронавируса нового типа началась в декабре из китайского города Ухань, а в марте ВОЗ заявила о пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире достигает 2,5 млн человек.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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