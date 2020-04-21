Олег Дерипаска назвал пандемию коронавируса “уханьским Чернобылем”





Предприниматель указал, что миллионы пострадавших вследствие COVID-19 во всем мире желают узнать правду, откуда появилась новая угроза, и как это стало возможным. Дерипаска убежден, что люди вправе надеяться на расследование, назвав пандемию “биологическим Чернобылем”. Предпринимателя интересует, почему в Пекине насчитывалось относительно немного заболевших, если сравнивать с Нью-Йорком или Миланом. По его мнению, все больше граждан из многих стран желают начала обстоятельного следствия под эгидой ООН.Как известно, вспышка коронавируса нового типа началась в декабре из китайского города Ухань, а в марте ВОЗ заявила о пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, количество зараженных во всем мире достигает 2,5 млн человек.