Кардиологи назвали 5 необычных признаков болезни сердца





Сбои в работе сердца не всегда сопровождаются болью за грудиной: некоторые люди могут и не догадываться о наличии проблемы, списывая необычные симптомы на другие недуги. В частности, отеки ног обычно свидетельствуют о скоплении жидкости, которая возникает на фоне застойной сердечной недостаточности. Это объясняется тем, что орган не справляется с перекачиванием крови. Другим признаком можно назвать хронические боли в ЖКТ. Хотя они могут указывать на гастрит, нередко неприятные ощущения являются побочным эффектом от плохого состояния сосудов.Также нужно обратить внимание на головокружения, которые могут быть связаны как с засорением артерий, так и дефектами сердечных клапанов. В сочетании с головной болью и слабостью подобное состояние говорит о нарушенном кровообращении и недостатке кислорода в организме. Менее известным сигналом о наступающем инфаркте считается резкое давление в спине, о чем нужно сообщить окружающим. Врачи призывают не игнорировать любые необычные симптомы и обращаться за помощью.