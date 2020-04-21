«Мы предусмотрели все мелочи»: Супруга Андрея Черкасова определилась с выбором роддома

Андрей и Кристина Черкасовы сообщили поклонникам о грядущем прибавлении в их семействе еще в конце 2019-го. Последующие месяцы будущая мать посвятила чтению литературы для беременных, обустройству детской и поиску подходящего роддома. Однако с выполнение последнего пункта у пары появились некоторые трудности.Дело в том, что в связи с пандемией коронавируса улететь в другую страну никак не получится, а многие из отечественных роддомов были вынуждены временно переквалифицироваться в инфекционные отделения для приема зараженных COVID-19. Именно поэтому из списка было вычеркнуто по меньшей мере пять учреждений. Остальные же нельзя было осмотреть лично, так как дни открытых дверей сейчас упразднены. Выбор посредством онлайн-консультации, по мнению Кристины Черкасовой, не самый надежный способ.В итоге супруга телеведущего приняла решение рожать в четвертом роддоме им. Виноградова. К этому ее подвели найденные в Сети комментарии о работе персонала больницы, а также отзывы подписчиц, родивших детей в этих стенах. Кроме того, пообщавшись с местными акушерками и увидев их готовность идти на встречу роженице, жена Андрея Черкасова утвердилась в правильности своего выбора.Будущие родители признались, что предусмотрели любые мелочи и уверены, что «все пройдет на высшем уровне». Кроме того, при каких-либо затруднениях на помощь молодой маме придет личная акушерка.