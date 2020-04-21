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Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов РФ

Согласно сведениям Демографического рейтинга, Ростовская область имеет высокие показатели по естественной убыли населения. Она вошла в число самых вымирающих регионов РФ.

Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов РФ


В период 2017-2019 года убыль составила более 46 тысяч человек. В рейтинге значится 85 регионов России, среди которых Ростовская область заняла предпоследнюю строчку. По результатам прошлого периода, регион также занимал вторую строчку с конца, но тогда показатель был около 38 тысяч умерших.

Если рассматривать общий рейтинг, то Ростовской области удалось подняться на три строчки. Специалисты связывают такую динамику с миграционным ростом. За последние несколько лет в регион переехало почти 13 тысяч жителей, хотя в предыдущем периоде этот показатель не превышал 4,5 тысяч.

Относительно прироста населения, то лидируют в Демографическом рейтинге жители Чечни, Ленинградской области, Севастополь и Тюменская область. Самый большой естественный прирост зафиксировали в Дагестане, а миграционный в столице.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:30

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