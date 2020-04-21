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Нудисты получают больше удовольствия от самоизоляции

Американское издание Forbes сообщает об изменении привычек нудистов во время самоизоляции. Данная категория людей получает больше удовольствия от карантина, поскольку может работать удаленно и без одежды.
Нудисты получают больше удовольствия от самоизоляции

На официальном сайте Forbes под постом о нудистах разгорелось бурное обсуждение о преимуществах самоизоляции. Люди со специфическим восприятием культуры поведения уверены, что карантин идет им на пользу. Дело не только в возможности работать удаленно и абсолютно голыми. Нудисты нашли и весьма практичное применение своим привычкам. Оказывается, самоизоляция позволяет сэкономить деньги и время на стирке, а это очень приятный бонус.

Однако некоторые нудисты сетуют относительно правил общения большинства приложений для видеосвязи. Zoom и другие сервисы запрещают наготу в камере, поэтому банят пользователей, что создает определенные проблемы для любителей походить без одежды. Нудисты считают: для них компании должны сделать исключение, поскольку в подобных действиях они не видят ничего непристойного. Пока передовые компании, предоставляющие услуги видеосвязи, не ответили на просьбы своих специфических клиентов. Все же в эпоху толерантности не исключено, что нудисты получат желаемое, и смогут общаться по Zoom и на других сервисах в чем мать родила.

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Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:47

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