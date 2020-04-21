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Mail.ru Group анонсировала сервис "Видеозвонки" для конференций с участием до 100 человек

В пресс-службе Mail.ru Group анонсировали сервис "Видеозвонки", который станет доступен всем пользователям российской электронной почты. Ресурс позволит создавать конференции с участием до 100 человек без особых проблем с качеством подключения.

На данный момент сервис "Видеозвонки" от Mail.ru Group находится на завершающем этапе альфа-тестирования, официальный запуск которого состоится в ближайшее время. Эту информацию предоставило издание "Политэксперт". По словам программистов, совершить онлайн-вызов может любой владелец аккаунта в Mail.ru. Тем же, кто не хочет проходить регистрацию, можно воспользоваться ссылкой для присоединения к видео-конференции. При этом юзерам не понадобится скачивать приложение.

"Сервис звонков интегрирован в "Почту Mail.ru" - как в мобильную, так и в веб-версию", - объяснили в медиахолдинге. Функция "быстрых звонков" может понадобиться пользователям, у которых назначено несколько бесед. Представители Mail.ru Group утверждают, что их новый ресурс существенно облегчит удаленную работу во время самоизоляции. Известно, что с начала введения карантинных мер количество скачиваний программы "Почта Mail.ru" выросло на 40%.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:00

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