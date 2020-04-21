Американцы подали иск против ВОЗ из-за «грубой халатности» в ситуации с коронавирусом
Американцы составили коллективный иск против ВОЗ. Граждане США обвиняют организацию в «грубой халатности» в ситуации с коронавирусом.
Сегодня Штаты держат печальное лидерство по количество по количеству больных коронавирусом. Жители округа Уэстчестер, в котором началась вспышка COVID-19, составили коллективный иск против ВОЗ. Американцы обвиняют организацию в «грубой халатности», что привело к значительному числу жертв во всем мире. Кроме этого истцы уверены в причастности Всемирной организации здравоохранения в попытках утаить реальную информацию о пандемии в Китае. В результате она не только не смогла предотвратить распространение болезни, но и усугубила ситуацию в мире.
Напомним, негативные высказывания в сторону организации начались после заявления Дональда Трампа. Американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за некомпетентности структуры. Также политик винит Китай в пандемии коронавируса. В свою очередь Пекин публично осудил действия Трампа. Сегодня в мире почти 2,5 миллиона больных COVID-19, из которых погибло почти 170 тысяч. Самая плачевная ситуация в США, которые уже несколько дней держат печальное лидерство по количеству новых случаев заражения и смертей от коронавируса. Об это сообщает интернет-портал «Nation News».
Сегодня Штаты держат печальное лидерство по количество по количеству больных коронавирусом. Жители округа Уэстчестер, в котором началась вспышка COVID-19, составили коллективный иск против ВОЗ. Американцы обвиняют организацию в «грубой халатности», что привело к значительному числу жертв во всем мире. Кроме этого истцы уверены в причастности Всемирной организации здравоохранения в попытках утаить реальную информацию о пандемии в Китае. В результате она не только не смогла предотвратить распространение болезни, но и усугубила ситуацию в мире.
Напомним, негативные высказывания в сторону организации начались после заявления Дональда Трампа. Американский президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за некомпетентности структуры. Также политик винит Китай в пандемии коронавируса. В свою очередь Пекин публично осудил действия Трампа. Сегодня в мире почти 2,5 миллиона больных COVID-19, из которых погибло почти 170 тысяч. Самая плачевная ситуация в США, которые уже несколько дней держат печальное лидерство по количеству новых случаев заражения и смертей от коронавируса. Об это сообщает интернет-портал «Nation News».